Путин удивился, узнав о профессии девушки, задавшей ему вопрос о Севморпути

Путин 22 августа в шестой раз посетил город Саров, на территории которого расположен Российский федеральный ядерный центр. В ходе встречи с сотрудниками предприятий отрасли глава государства отметил, что российские специалисты сумели сформировать прочный ядерный щит, благодаря чему страна обрела независимость и возможность суверенного развития. Кроме того, Владимир Путин рассказал о достижениях в создании высокопроизводительных вычислительных систем и подводных лодок, которые могут пропадать с радаров.