«Это ваша война»: Трамп допустил выход США из процесса переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном ужесточении мер в отношении России или полном выходе Вашингтона из процесса урегулирования конфликта на Украине. Соответствующее заявление он сделал во время публичного выступления, транслировавшегося на официальном YouTube-канале Белого дома.
Трамп сообщил, что в течение двух недель примет «очень важное решение», которое определит дальнейшую американскую политику в этом вопросе. Он озвучил три возможных варианта: введение жестких санкций, введение больших пошлин или полный отказ от участия в конфликте со словами «это ваша война».
— Что будет через две недели, какие есть два варианта развития событий? Я приму решение о том, что нам делать. И это будет очень важное решение: вводим ли мы жесткие санкции или большие пошлины, или и то, и другое. А может быть, мы вообще ничего не будем делать и скажем: это ваша война, — заявил Трамп.
При этом американский лидер добавил, что ему известна позиция как России, так и Украины, и подчеркнул, что для урегулирования необходимы усилия обеих сторон.
21 августа Трамп также заявил, что США планируют через две недели оценить возможность урегулирования конфликта на Украине и на основе этого примут решение о своей дальнейшей политике.
Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что президент РФ Владимир Путин готов к встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским при условии, если все вопросы, которые требуют обсуждения на высшем уровне, будут хорошо проработаны. Сам президент Украины заявил, что намерен добиться гарантий безопасности для Киева по примеру гарантий США для Израиля.