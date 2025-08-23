Можно ли не ходить на работу, если задерживают зарплату: юрист дал ответ

По словам эксперта, в период такого простоя за сотрудником сохраняется средний заработок, трудовой стаж и все социальные гарантии. Но есть важная деталь: если после уведомления о готовности выплатить деньги работник не выйдет на смену, это уже будет считаться прогулом.