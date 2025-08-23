Можно ли не ходить на работу, если задерживают зарплату: юрист дал ответ

Можно ли прекратить выходить на работу, если зарплату задерживают? Юрист, руководитель юридического отдела Независимого профсоюза «Новый Труд» Сергей Довгаль рассказал KP.RU, как работникам действовать в такой ситуации.
— При задержке зарплаты, в первую очередь, потребуйте у работодателя письменные объяснения. По закону он обязан предоставить их в течение 15 дней. Параллельно фиксируйте все случаи задержки, — уточнил специалист.
Часто сотрудники совершают ошибку, просто дожидаясь выплат. Они доверяют устным обещаниям руководства и в итоге упускают время для подачи иска в суд.
— При задержке зарплаты действительно можно не ходить на работу. Но только при соблюдении ряда условий. Во-первых, задержка должна превышать 15 дней. Во-вторых, работник обязан уведомить руководство письменно, — отметил юрист.
По словам эксперта, в период такого простоя за сотрудником сохраняется средний заработок, трудовой стаж и все социальные гарантии. Но есть важная деталь: если после уведомления о готовности выплатить деньги работник не выйдет на смену, это уже будет считаться прогулом.
Кроме того, это право не распространяется на военных, госслужащих, спасателей, работников ЖКХ и скорой помощи.