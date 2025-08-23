«Чревато рисками»: Эксперт объяснила, почему разморозка продуктов при комнатной температуре опасна

Размораживание при комнатной температуре, особенно на кухонной поверхности, категорически не рекомендуется. При таком способе внешние слои мяса или рыбы быстро нагреваются до температуры выше 5−10°C, и в этих зонах начинается активный рост бактерий, которые могли остаться на размораживаемом продукте после фасовки. В то же время внутренние слои продукта остаются замороженными, и при последующем оттаивании микроорганизмы из внешней оболочки будут постепенно переходить внутрь.