Путин отметил успех разъяснительной работы в снижении потребления алкоголя

А ранее академик РАН Геннадий Онищенко высказал мнение, что реклама безалкогольного пива на телевидении фактически является обходом закона и формирует у зрителей позитивное отношение к употреблению алкоголя. Он подчеркнул, что гораздо полезнее отдавать предпочтение чаю, который обладает тонизирующим эффектом, а также соблюдать питьевой режим — употреблять не менее 2−3 литров воды в день, что способствует нормализации метаболизма.