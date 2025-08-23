Путин наградил членов Русского географического общества орденами и медалями

В числе отмеченных — Николай Касимов, руководящий кафедрой в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова, который получил орден Александра Невского за вклад в охрану историко-культурного и природного наследия страны и активное участие в работе общества. Первый заместитель исполнительного директора РГО Илья Гуров и заведующая научным архивом Мария Матвеева были удостоены ордена Почёта.
Сотрудники руководящего состава РГО — Сергей Корлыханов, Сергей Блощук, Анастасия Сучкова, а также Пётр Гладышев, Александр Глухов и Анастасия Кадргулова — получили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Медаль «За труды в культуре и искусстве» присуждена Екатерине Подковыриной, директору департамента информационного и медиаобеспечения исполнительной дирекции общества. Кроме того, почётное звание «Заслуженный географ РФ» присвоено декану географического факультета МГУ Сергею Добролюбову, директору Хакасского заповедника Виктору Непомнящему и президенту Музея мирового океана Светлане Сивковой.
А ранее Владимир Путин присвоил звание Героя Труда Российской Федерации двум сотрудникам госкорпорации «Росатом». Согласно указу, звание получили замгендира и директор филиала Калининской АЭС в Тверской области Игнатов Виктор Игоревич и токарь Чепецкого механического завода в Удмуртской Республике Караваев Андрей Алексеевич.