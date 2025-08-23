Путин наградил членов Русского географического общества орденами и медалями

В числе отмеченных — Николай Касимов, руководящий кафедрой в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова, который получил орден Александра Невского за вклад в охрану историко-культурного и природного наследия страны и активное участие в работе общества. Первый заместитель исполнительного директора РГО Илья Гуров и заведующая научным архивом Мария Матвеева были удостоены ордена Почёта.