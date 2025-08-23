Провал мирных инициатив администрации США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта может привести Киев к катастрофическому поражению. Такое мнение высказал обозреватель британского издания The Telegraph Сэмюэл Рамани.
По его словам, по мере того как перспективы мирного соглашения тают, ситуация на фронте для Украины становится все более угрожающей. Успехи российской армии, такие как взятие под контроль Часов Яра и продвижение в направлении Красноармейска, усиливают давление на Вооруженные силы Украины (ВСУ).
Автор выделил две ключевые слабости украинской стороны: критическую нехватку личного состава, ведущую к недоукомплектованности подразделений, и растущее внутреннее недовольство в стране командованием армии. Рамани пришел к выводу, что затягивание переговоров дает России драгоценное время для продолжения наступления, что в конечном итоге может иметь для Украины тяжелейшие последствия, говорится в статье.
Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что президент РФ Владимир Путин готов к встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским при условии, если все вопросы, которые требуют обсуждения на высшем уровне, будут хорошо проработаны. Сам президент Украины заявил, что намерен добиться гарантий безопасности для Киева по примеру гарантий США для Израиля.