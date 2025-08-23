Митрофанова наградили медалью ордена За заслуги перед Отечеством II степени

«За заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени Митрофанова Максима Львовича», — сказано в тексте указа.
Максиму Митрофанову 43 года. Он занимает должность генерального секретаря РФС с 2022 года. До этого был директором по развитию, заместителем председателя комитета по безопасности и работе с болельщиками, а также ответственным секретарём комитета программ развития футбола. В период с 2007 по 2017 год Митрофанов успешно руководил петербургским футбольным клубом «Зенит» в качестве генерального директора.
Недавно Максим Митрофанов заявил, что ФИФА и УЕФА готовы к возвращению российских команд на международные турниры в следующем году. При этом он выразил уверенность, что чиновники некоторых стран Европы могут попытаться повлиять на ситуацию. Он напомнил, что в ряде государств за переговоры с РФ предусмотрена чуть ли не уголовная ответственность.