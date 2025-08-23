Митрофанова наградили медалью ордена За заслуги перед Отечеством II степени

Недавно Максим Митрофанов заявил, что ФИФА и УЕФА готовы к возвращению российских команд на международные турниры в следующем году. При этом он выразил уверенность, что чиновники некоторых стран Европы могут попытаться повлиять на ситуацию. Он напомнил, что в ряде государств за переговоры с РФ предусмотрена чуть ли не уголовная ответственность.