Ночные пробуждения и храп — как понять, что пора к врачу

Ночные пробуждения в туалет указывают на остановки дыхания во сне.
Храп не всегда указывает на наличие остановок дыхания во сне (апноэ), однако большинство пациентов с апноэ действительно страдают храпом. Об этом сообщил врач-сомнолог Павел Кудинов. Апноэ сна представляет собой состояние, при котором у спящего происходит спадение дыхательных путей во время вдоха.
«Практически все, у кого есть остановки дыхания, храпят, но при этом не у всех храпящих есть остановки дыхания. Поэтому нельзя сказать, что храп однозначно говорит об апноэ. Хотя для простоты, когда человек обращается к нам для лечения храпа, мы первым делом смотрим, есть ли у него остановки дыхания во сне», — пояснил Кудинов в беседе с «Общественной Службой Новостей».
По словам врача, человек может самостоятельно заподозрить у себя наличие синдрома обструктивного апноэ сна, обратив внимание на определенные симптомы. Однако, как подчеркивают эксперты, эти признаки проявляются не всегда и не у всех пациентов. В частности, насторожить должно ощущение, когда человек ложится спать, а затем ему кажется, что он только закрыл глаза и сразу их открыл, при этом самочувствие по пробуждении становится хуже, чем до сна. Кроме того, тревожным сигналом считается внезапное пробуждение с чувством паники и невозможностью сделать вдох или выдох.
Другим характерным симптомом является выраженная дневная сонливость. По словам специалистов, в некоторых случаях усталость настолько сильна, что человек может непроизвольно задремать даже за рулем автомобиля. Еще одним возможным проявлением апноэ сна служит повышение артериального давления сразу после пробуждения, которое обычно нормализуется в течение ближайших тридцати минут. Также о проблемах с дыханием во сне могут свидетельствовать частые ночные пробуждения для посещения туалета.
Кудинов уточнил, что лечение ночного апноэ зависит от причины перекрытия дыхательных путей. На первом этапе пациента направляют к оториноларингологу для проведения фиброскопии. Если при обследовании выясняется, что дыхательные пути блокируются выше уровня корня языка, проблему можно решить хирургическим путем. По словам эксперта, выбор метода терапии определяется индивидуально после комплексного обследования. Это необходимо для исключения других причин нарушения дыхания во сне и подбора наиболее эффективного способа лечения.
