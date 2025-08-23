Ночные пробуждения и храп — как понять, что пора к врачу

По словам врача, человек может самостоятельно заподозрить у себя наличие синдрома обструктивного апноэ сна, обратив внимание на определенные симптомы. Однако, как подчеркивают эксперты, эти признаки проявляются не всегда и не у всех пациентов. В частности, насторожить должно ощущение, когда человек ложится спать, а затем ему кажется, что он только закрыл глаза и сразу их открыл, при этом самочувствие по пробуждении становится хуже, чем до сна. Кроме того, тревожным сигналом считается внезапное пробуждение с чувством паники и невозможностью сделать вдох или выдох.