ФИПИ опубликовал открытые варианты ЕГЭ-2026 по всем предметам

По данным Рособрнадзора, изменений в структуре и содержании ЕГЭ-2026 нет.

Источник: Аргументы и факты

Федеральный институт педагогических измерений обнародовал открытые материалы Единого государственного экзамена 2026 года, сообщает РИА Новости.

Для школьников опубликованы демонстрационные варианты заданий, спецификации и кодификаторы по пятнадцати предметам. Контрольно-измерительные материалы приведены в соответствие с действующей школьной программой.

В Рособрнадзоре уточнили, что структура и содержание ЕГЭ-2026 остались без изменений.

Ранее стало известно, что единственная выпускница 2025 года, получившая 400 баллов по результатам ЕГЭ, Надежда Яшмолкина набрала максимальный балл на дополнительном вступительном испытании в Московском государственном университете.