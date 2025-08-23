ФИПИ опубликовал открытые варианты ЕГЭ-2026 по всем предметам

Федеральный институт педагогических измерений обнародовал открытые материалы Единого государственного экзамена 2026 года, сообщает РИА Новости.
Для школьников опубликованы демонстрационные варианты заданий, спецификации и кодификаторы по пятнадцати предметам. Контрольно-измерительные материалы приведены в соответствие с действующей школьной программой.
В Рособрнадзоре уточнили, что структура и содержание ЕГЭ-2026 остались без изменений.
Ранее стало известно, что единственная выпускница 2025 года, получившая 400 баллов по результатам ЕГЭ, Надежда Яшмолкина набрала максимальный балл на дополнительном вступительном испытании в Московском государственном университете.