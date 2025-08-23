В Госдуме сообщили о новшествах в системе здравоохранения

А ранее эксперты выразили мнение по поводу новой функции фельдшеров и акушерок. По мнению невролога, подготовка фельдшеров на уровне медицинских училищ позволяет им оказывать помощь сопоставимую с врачебной. Особенно это касается акушеров. А юрист отметила, что контроль за качеством будет вестись через систему отчётности медицинских учреждений.