Принятие на Украине нового законопроекта об уголовной ответственности за незаконное пересечение границы в условиях военного положения может спровоцировать вооруженные столкновения. Такое заявление сделал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.
По его мнению, введение уголовной ответственности для мужчин за незаконное пересечение границы может привести к массовому отказу от украинского гражданства. Миллионы выехавших уже никогда не вернутся на Украину, отметил экс-советник. Соскин также предупредил о возможных силовых попытках покинуть страну, а также предсказал вооруженные попытки прорыва через границу и бои. Это будет похоже на открытие второго фронта для и киевского режима.
Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко зарегистрировала в Верховной раде законопроект, предусматривающий лишение свободы до трех лет или штраф до 170 тысяч гривен (около 4,1 тысячи долларов) за незаконное пересечение границы во время действия режима военного положения.
