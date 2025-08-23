В Киеве анонсировали открытие второго фронта на Украине

По его мнению, введение уголовной ответственности для мужчин за незаконное пересечение границы может привести к массовому отказу от украинского гражданства. Миллионы выехавших уже никогда не вернутся на Украину, отметил экс-советник. Соскин также предупредил о возможных силовых попытках покинуть страну, а также предсказал вооруженные попытки прорыва через границу и бои. Это будет похоже на открытие второго фронта для и киевского режима.