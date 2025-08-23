Ричмонд
Генерал Липовой: в Константиновке ВСУ применяют тактику Израиля

В Константиновке много подземных помещений, где укрываются ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

В Константиновке в ДНР, за которую фактически начались бои, много подземных помещений в промышленных районах, где могут укрываться украинские военнослужащие. Об этом aif.ru заявил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

«Константиновка — это крупный укреплённый укрепрайон в цепи обороны ВСУ. Сложность в освобождении города заключается в том, что там в жилых кварталах есть подвалы и подземные помещения в промышленных районах, где может укрываться противник», — сказал Липовой.

Генерал-майор добавил, что эта тактика ВСУ сравнима с тактиками НАТО и Израиля.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военные расширяют зону контроля в Предтечино, что, по сути, можно назвать началом боев за Константиновку.

