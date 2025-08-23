Российские военные фактически начали бои за главный ключ в обороне ВСУ — населенный пункт Константиновка в Донецкой народной республике. Бойцы ВС РФ вышли на юго-восточные окраины города со стороны Предтечино, по позициям противника регулярно бьют ФАБы, однако в жилых домах остаются мирные жители, которые прикрываются украинские националисты.
ВСУ используют израильскую тактику.
По словам Героя России, генерал-майора Сергея Липового, Константиновка — это ключевое логистическое звено в ротации обороняющихся частей ВСУ.
«Константиновка — это крупный укреплённый укрепрайон в цепи обороны ВСУ. Это стратегическое укрепление, в которое ВСУ вложили огромное количество сил и средств, надежды на то, что оно будет неприступным», — сказал он aif.ru.
Также генерал-майор указал на израильскую тактику ВСУ.
«Сложность в освобождении города заключается в том, что там в жилых кварталах есть подвалы и подземные помещения в промышленных районах, где может укрываться противник. Самая большая сложность — это гражданское население, поэтому нужно делать все аккуратно. ВСУ всегда прикрывается гражданским населением, использует живущих. Это тактика натовская, израильская, и задача наших бойцов с минимальными потерями и для себя, и для гражданского населения освободить этот город от националистов», — сказал Липовой.
ФАБы разносят позиции противника.
Министерство обороны РФ на днях сообщило, что в Константиновке удалось обнаружить пункт временной дислокации и склад БПЛА 24 омбр ВСУ.
Командование приняло решение нанести удар с применением авиабомб ФАБ-3000 и ФАБ-500.
«В результате авиаударов пункты временной дислокации и склад БПЛА противника били уничтожены, что было подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени», — отметили в Минобороны.
В начале августа ВС РФ ударили ФАБ по мосту, по которому в Константиновку перебрасывались военные грузы.
ВСУ сбегут из Константиновки, а ВС РФ нарастят темпы наступления.
«Когда город будет полностью зачищен и взят под контроль, наши подразделения выйду на оперативный простор для дальнейшего наступления на север. Там тоже есть укрепрайоны, но они не так укреплены, как в Константиновке, поэтому есть надежда, что темпы наступления увеличатся», — сказал Липовой.
По мнению Героя России, противник сбежит из Константиновки, как только поймет, что попал в котел.
«Противник не будет сопротивляться до конца и покинет город. Этого и добиваются наши штурмовые части: взять этот ключевой населенный пункт малыми затратами и потерями», — резюмировал генерал-майор.