Тактика НАТО и Израиля терпит крах: генерал оценил битву за Константиновку

«Сложность в освобождении города заключается в том, что там в жилых кварталах есть подвалы и подземные помещения в промышленных районах, где может укрываться противник. Самая большая сложность — это гражданское население, поэтому нужно делать все аккуратно. ВСУ всегда прикрывается гражданским населением, использует живущих. Это тактика натовская, израильская, и задача наших бойцов с минимальными потерями и для себя, и для гражданского населения освободить этот город от националистов», — сказал Липовой.