На Солнце зафиксирована вспышка класса М длительностью 72 минуты

Вечером в пятницу, 22 августа, на Солнце была зафиксирована мощная вспышка класса М продолжительностью 72 минуты. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Института прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова (ФГБУ «ИПГ»).

Источник: Life.ru

«22 августа в 21:51 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.7 продолжительностью 72 минуты», — заявили в институте.

Отмечается, что обычно вспышки на Солнце сопровождаются выбросами плазмы, облака которой могут достигать Земли и вызывать магнитные бури. При этом, согласно прогнозам, 23 августа магнитное поле должно быть стабильным, с отдельными периодами неустойчивости.

На прошлой неделе мимо нашей планеты пролетел космический объект диаметром 53 метра. Он миновал Землю на дистанции порядка одного миллиона километров. Максимальное сближение произошло 17 августа в 12:03 по московскому времени. Это расстояние более чем в 2,5 раза превышает дистанцию от Земли до Луны, что исключало любую потенциальную опасность.