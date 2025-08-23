На Солнце зафиксирована вспышка класса М длительностью 72 минуты

На прошлой неделе мимо нашей планеты пролетел космический объект диаметром 53 метра. Он миновал Землю на дистанции порядка одного миллиона километров. Максимальное сближение произошло 17 августа в 12:03 по московскому времени. Это расстояние более чем в 2,5 раза превышает дистанцию от Земли до Луны, что исключало любую потенциальную опасность.