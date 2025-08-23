На Украине признали серьезные потери от ударов «Рубикона»

22 августа вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по штабу 77-й аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ с помощью авиабомбы ФАБ-3000. Уточняется, что российская армия установила, что командиры 77-й бригады вместе со штурмовыми отрядами в последнее время находились в подвале школы в селе Лесная Стенка, расположенном в Харьковской области.