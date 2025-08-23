Российские операторы FPV-дронов из Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» эффективно уничтожают технику и живую силу Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале заявила известная волонтер Мария Берлинская.
По ее словам, центр демонстрирует образцовую организацию работы: системный подход, тщательный отбор и качественную подготовку личного состава, а также полное обеспечение операторов всем необходимым оборудованием.
Берлинская отметила, что подразделение активно расширяется — от нескольких сотен до тысяч специалистов для работы на всех участках фронта. Волонтер призвала командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перенять лучшие практики работы «Рубикона», передает Лента.ру со ссылкой на источник.
22 августа вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по штабу 77-й аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ с помощью авиабомбы ФАБ-3000. Уточняется, что российская армия установила, что командиры 77-й бригады вместе со штурмовыми отрядами в последнее время находились в подвале школы в селе Лесная Стенка, расположенном в Харьковской области.