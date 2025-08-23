Потеря голоса, последняя поездка: друзья сказали, как умер певец Евдокимов

В родном селе Корысть Ровенской области Евдокимов познакомился и затем женился на своей первой супруге Нине. Позже об этом браке сам певец сказал, что это было главной ошибкой жизни. Он прожил с ней меньше недели, а после сбежал. Девушка оказалась беременной. С сыном Алексеем они встретились лишь спустя 40 лет. Через некоторое время Евдокимов переехал в Днепропетровск, где встретил свою вторую жену Аллу, а затем уехал с ней в Минск. Однако, когда артиста пригласили в Москву, супруга отказалась переезжать и они развелись. От этого брака у него осталась дочь Галина. Его третьей и последней женой стала Ирина Кропивницкая, которая младше его на 18 лет. Около 30 лет они прожили в гражданском браке, а официально оформили отношения лишь в 2018 году. По словам Евдокимова, именно с ней он обрел настоящее счастье. Общих детей у них не было.