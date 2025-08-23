Потеря голоса, последняя поездка: друзья сказали, как умер певец Евдокимов

В возрасте 78 лет скончался певец, исполнитель песни «Фантазер» Ярослав Евдокимов. Его подруга, создатель и художественный руководитель программы «Шире круг» Ольга Молчанова рассказала aif.ru, как умирал артист и с чем она не успела ему помочь.
Певец умирал в реанимации.
Причиной смерти певца Ярослава Евдокимова стал рак правого легкого, сообщила aif.ru Молчанова. По ее словам, последние дни своей жизни он провел в реанимации в Минске, где и скончался.
«Утром его супруга Ира мне звонила, но не дозвонилась, тогда она написала, что Ярослав умер. Я сразу ей перезвонила. Мы с ней поплакали», — сказала aif.ru собеседница издания.
Молчанова рассказала, что они дружили всю жизнь — где-то с 70-х, с 80-х годов. Он был жизнелюбивый человек, веселый, полный юмора, но иногда мог неожиданно загрустить. По ее словам, у него были такие перепады настроения, но в основном Евдокимов, конечно, был оптимистом.
«Но последние дни у него были очень тяжелые. Даже в последние месяцы, делая вывод по нашим телефонным разговорам, он был очень угнетен, плохо себя чувствовал», — сообщила aif.ru подруга артиста.
Ярослав Евдокимов потерял голос из-за удаления части легкого.
Молчанова рассказала aif.ru, что перед смертью Евдокимов перенес операцию по удалению части правого легкого из-за онкологии.
«Ему удалили где-то две трети или половину правого легкого», — сказала она.
При этом, как отметила Молчанова, Евдокимов после этого все время жаловался ей на то, что согласился на операцию. Причем, он очень сильно ругал себя за это, говоря, что нужно было оставить все как есть.
Она также добавила в разговоре с aif.ru, что после операции у Евдокимова изменился голос. По ее словам, до этого у него был красивый баритон. Но после хирургического вмешательства голос «стал какой-то такой надорванный». Однако, как говорил сам артист, удаление части легкого никак на него не повлияло.
«Но я слышала. Он стал какой-то очень высокий, немножко такой болезненный высокий голос, как мне показалось», — сообщила подруга певца.
Кроме того, Молчанова в беседе с aif.ru рассказала, что Евдокимов перед смертью просил ее сделать ему хороший парик, потому что он был побрит налысо из-за операции.
«Искала хорошего мастера, чтобы сделать его, но не успела», — сказала собеседница издания.
Евдокимов перед смертью поехал в Италию.
Певец перед смертью поехал вместе с супругой в Италию на отдых, сообщила aif.ru Молчанова. По ее словам, после операции ему стало легче, однако в заграничной поездке состояние Евдокимова сильно ухудшилось.
«Мне его жена Ира уже после этого сказала, что поездка была мучительная. Его привезли в Минск, где последнее время он лежал в реанимации», — отметила она.
Подруга певца добавила, что поездка в Италию стала последним взглядом на страну, которую Евдокимов очень любил. При этом его супруга теперь жалеет о последнем путешествии.
«Удивляюсь, конечно, потому что Слава был такой осторожный человек, зачем ему нужна была эта Италия — не знаю. Может быть, это был какой-то прощальный взгляд на страну, которую он очень любил», — сказала Молчанова.
Евдокимов не скрывал, что много курит.
Онкология у Евдокимова могла развиться на фоне курения. В интервью СМИ он не скрывал, что много курил. При этом в 2017 году в одной из публикаций появилась информация о том, что артист бросил эту вредную привычку. По данным журналистов, певец последнее время соблюдал диету и был в хорошей физической форме. Кроме того, он отказался от алкоголя.
Как артист пришел к всесоюзной популярности.
Артсит стал становиться популярным после переезда в Минск, где он прошел прослушивание в Минскую филармонию и был принят солистом. Параллельно брал уроки вокала и быстро стал ведущим артистом Гостелерадио Белоруссии. Однако решающую роль в его судьбе сыграла Молчанова, которая уговорила Евдокимова переехать в Москву. Широкую популярность Евдокимов получил в 1980-х годах. Его песни «Майский вальс», «Письмо из 45-го», «Фантазер», «Колодец» и другие были всенародно любимы многие десятилетия.
Как певец Евдокимов отзывался о России.
Однако в 2019 году в одном из интервью Евдокимов резко и оскорбительно высказывания в адрес России, возложив всю вину за конфликт в Донбассе на руководство страны, заявив: «это уродливая страна, это страшно стыдно!». Также он поддержал Евромайдан и свержение экс-президента Украины Виктора Януковича. После такого поведения артиста его концерты в России начали отменять.
Что известно отличной жизни Евдокимова.
В родном селе Корысть Ровенской области Евдокимов познакомился и затем женился на своей первой супруге Нине. Позже об этом браке сам певец сказал, что это было главной ошибкой жизни. Он прожил с ней меньше недели, а после сбежал. Девушка оказалась беременной. С сыном Алексеем они встретились лишь спустя 40 лет. Через некоторое время Евдокимов переехал в Днепропетровск, где встретил свою вторую жену Аллу, а затем уехал с ней в Минск. Однако, когда артиста пригласили в Москву, супруга отказалась переезжать и они развелись. От этого брака у него осталась дочь Галина. Его третьей и последней женой стала Ирина Кропивницкая, которая младше его на 18 лет. Около 30 лет они прожили в гражданском браке, а официально оформили отношения лишь в 2018 году. По словам Евдокимова, именно с ней он обрел настоящее счастье. Общих детей у них не было.