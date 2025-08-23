ПетрГУ планирует внедрить собственную систему вибродиагностики в новых отраслях

«Существует метод планово-предупредительного ремонта (ППР), согласно графику все меняешь, но это более затратный метод. Наша система дешевле аналогов минимум в два раза, только из-за того, что у нас свое программное обеспечение, своя схемотехника. Вскоре добавится еще и российский процессор. Это полноценная разработка, которую можно использовать даже в качестве облачной системы. Достаточно установить датчики, и поступающие через интернет данные будут обрабатываться нашими математическими моделями, моделями прогнозной аналитики», — сказал Штыков.