Трамп: США получили 10 процентов акций Intel в рамках стратегической сделки

Соединенные Штаты приобрели 10-процентную долю в корпорации Intel — одном из крупнейших мировых производителей полупроводников. Об этом объявил президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

— Я провел переговоры об этой сделке с Лип-Бу Таном, очень уважаемым главным исполнительным директором Intel. Соединенные Штаты ничего не заплатили за эти акции, и сейчас они оцениваются примерно в 11 миллиардов долларов, — заявил американский лидер.

Трамп подчеркнул стратегическую важность этого приобретения, отметив, что развитие передовых полупроводниковых технологий имеет фундаментальное значение для будущего страны. Сделка укрепляет позиции США в критически важной области высоких технологий и производства микрочипов.

В прошлом году экс-глава компании по производству компонентов для компьютеров Intel Пэт Гелсингер обратился к подписчикам на своей странице в соцсети X с призывом молиться и держать пост ради процветания фирмы и стабильной жизни ее сотрудников. Он отметил, что каждый четверг он полностью посвящает подобным религиозным практикам.

