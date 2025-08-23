Трамп: США получили 10 процентов акций Intel в рамках стратегической сделки

В прошлом году экс-глава компании по производству компонентов для компьютеров Intel Пэт Гелсингер обратился к подписчикам на своей странице в соцсети X с призывом молиться и держать пост ради процветания фирмы и стабильной жизни ее сотрудников. Он отметил, что каждый четверг он полностью посвящает подобным религиозным практикам.