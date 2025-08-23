Кудрявцева и Лазарев подогрели слухи о воссоединении: история необычного романа

Пара встречалась несколько лет — с 2008 по 2012 годы.
Телеведущая Лера Кудрявцева и певец Сергей Лазарев подогрели слухи о возможном воссоединении. Поводом для подобного стало то, что они оба вели открытие церемонии «Новая волна» в Казани, где до эфира оживленно общались друг с другом и снимали различные видео в соцсети. Свидетелем этого стал корреспондент URA.RU.
Лера и Сергей расстались 13 лет назад, однако им удалось сохранить теплую и доверительную связь. Несмотря на расставание, бывшие партнеры продолжают пользоваться популярностью как творческий дуэт. Они регулярно совместно выступают в роли ведущих различных мероприятий, концертов и музыкальных фестивалей.
Масла в огонь подливает и тот факт, что недавно стало известно о проблемах в семье Кудрявцевой. Выяснилось, что ее муж, 37-летний хоккеист Игорь Макаров испытывает проблемы с алкоголем. Что именно творится в семье телеведущей, почему разрушились отношения Кудрявцевой и Лазарева и является ли пиар-акцией их новый возможный роман — подробности в материале URA.RU.
Старая любовь на «Новой волне».
Телеведущая и певец вместе работали на открытии фестиваля «Новая Волна», который с 21 по 26 августа этого года проходит в Казани. Корреспондент URA.RU заметил теплые отношения между бывшими партнерами.
«Было видно, что бывшие возлюбленные, у которых в свое время был жаркий роман, рады видеть друг друга. В ожидании репетиции они о чем-то оживленно общались, а также снимали забавные ролики для соцсетей. При этом с их лиц не сходила улыбка», — поделился журналист агентства.
Эта нежность продолжилась и во время эфира, свидетелями которой стали тысячи зрителей. Во время проведения мероприятия они часто шутили друг над другом, вспоминая свои отношения. В частности, Лазарев спросил Кудрявцеву о том, что она находила в нем столько лет. «Молодая была, глупая», — ответила телеведущая.
А за день до открытия церемонии появились сообщения о возможном воссоединении артистов в соцсетях. Сергей выставил в пост, что Лера до сих пор испытывает к нему чувства и даже посвятила ему одну из своих песен «Медляк», которую записала вместе с певицей Екатериной Гордон.
«Лерка, конечно, все еще сохнет по мне. Даже песню мне посвятила. Спела с подружкой в группе “Зависть” с Катей Гордон. Предлагает тряхнуть стариной и вернуться. Сижу, думаю над предложением. На “Новой волне” обсудим. Как раз ведем с Лерой открытие. Вот такой вот, блин, Медляк», — написал исполнитель.
Колкости Сергея не остались без ответа. Кудрявцева парировала: «Конечно, сохну, но людям об этом знать необязательно». На словесную дуэль двух артистов отреагировали и другие звезды российского шоу-бизнеса, сообщив о том, почему бы Лазареву и Кудрявцевой не возобновить отношения.
Правда, фанаты артистов скептично настроены по поводу возобновления отношений. Люди считают нынешнее общение между звездами не более, чем пиар-акцией. К тому же такое мнение поклонники уже выражали ранее, когда ведущая и исполнитель начали встречаться 17 лет назад.
От любви до расставания.
Начало отношений.
Кудрявцева и Лазарев познакомились на конкурсе молодых исполнителей «Новая волна», проходившем в Юрмале. На том мероприятии Кудрявцева исполняла обязанности ведущей, а Лазарев выступал в составе дуэта Smash! совместно с Владом Топаловым. Их знакомство быстро переросло во взаимную симпатию и стремление проводить вместе больше времени. Серьезность возникших чувств стала очевидна после того, как Лера Кудрявцева заметила Сергея Лазарева в компании другой девушки, что вызвало у нее приступ ревности.
Однако на всех мероприятиях перед дверью номера Кудрявцевой регулярно появлялись букеты цветов. Позже выяснилось, что таким способом Сергей выражал свою заинтересованность. Со временем между ними завязались романтические отношения.
У многих поклонников сложилось мнение, что отношения между Кудрявцевой и Лазаревым были не более чем тщательно продуманной пиар-стратегией. Сначала знаменитости пытались опровергнуть подобные домыслы, однако впоследствии перестали реагировать на них и приняли сложившуюся ситуацию.
Работа на первом месте.
Телеведущая отмечала, что за весь период их взаимоотношений с Лазаревым между ними лишь дважды возникали конфликты. Первая ссора произошла по причине разногласий относительно сценария музыкального фестиваля «Песня года», который оба артиста на протяжении многих лет ведут вместе. После этого конфликта они не поддерживали связь в течение нескольких недель. Второй спор случился тогда, когда Кудрявцева решила высказать Лазареву свои рекомендации, касающиеся его музыкального творчества.
Лера стремилась к созданию семьи и рождению детей, однако со временем пришла к выводу, что в жизни Сергея ей отведено второстепенное место. Она поняла, что для него приоритетом всегда были профессиональные успехи. Несмотря на это, Лера забеременела от любимого мужчины, однако в 2011 году потеряла ребенка на ранней стадии. Это событие стало тяжелым испытанием для обоих и, вероятно, также оказало влияние на их последующий разрыв.
Причина расставания.
Однако за несколько недель до расставания Сергей и Лера провели месяц на отдыхе в Майами. Все это время они часто были вместе, демонстрируя крепкие отношения. Тем не менее после возвращения каждый отправился жить по отдельности.
Кудрявцева призналась, что в тот период испытывала сильное чувство одиночества и пришла к выводу о невозможности дальнейшего развития отношений. После тщательных раздумий она решилась обсудить с Лазаревым вопрос о расставании. Певец, выслушав Кудрявцеву, не стал предпринимать попыток сохранить отношения и спокойно принял принятое решение. Всего пара встречалась четыре года — с 2008 по 2012 год. После расставания они сохранили теплое общение и вместе провели множество мероприятий.
С кем сейчас встречается Лера Кудрявцева.
В возрасте 42 лет телеведущая познакомилась с хоккеистом московского «Динамо» Игорем Макаровым. Как отмечала сама Лера Кудрявцева, разница в возрасте, составляющая 16 лет, не стала для нее препятствием в отношениях с избранником. Пара официально оформила брак в 2013 году. Через пять лет после свадьбы у супругов родилась дочь, которую назвали Марией.
О проблемах в отношениях ведущей и хоккеиста стало известно в январе 2025 года. Выяснилось, что у спортсмена есть проблемы с алкоголем. А в июле звезда призналась, что переживает тяжелейший период в личной жизни. Напрямую артистка о сложностях с Макаровым не говорила, однако поклонники ее творчества самостоятельно связали все факты воедино.
«Я делала все, что могла. Спасала — лечила. Спасала — лечила. Спасала — лечила. Рехабы, кодировки, врачи, клиники. При этом Машуля ничего не должна видеть и знать. На работе — улыбаться. В какой-то момент я думала, что сойду с ума. И только очередной рехаб давал мне возможность “продышаться”. Но невозможно ничего сделать. Просто невозможно», — сказала Кудрявцева в интервью StarHit.
Также стало известно, что телеведущая готовится уйти от своего мужа. Об этом рассказал продюсер Кудрявцевой Сергей Дворцов. Пойти на эти крайние меры ей рекомендовал и музыкальный критик Сергей Соседов.