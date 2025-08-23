Кудрявцева и Лазарев подогрели слухи о воссоединении: история необычного романа

Лера стремилась к созданию семьи и рождению детей, однако со временем пришла к выводу, что в жизни Сергея ей отведено второстепенное место. Она поняла, что для него приоритетом всегда были профессиональные успехи. Несмотря на это, Лера забеременела от любимого мужчины, однако в 2011 году потеряла ребенка на ранней стадии. Это событие стало тяжелым испытанием для обоих и, вероятно, также оказало влияние на их последующий разрыв.