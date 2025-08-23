Ураган из США согреет россиян

«Потеплеет в последние дни августа. Один из вариантов прогноза — это остатки урагана “Эрин” По одному из вариантов, на его остатках может сформироваться циклон, который выйдет на Европу и, возможно, пройдет чуть севернее Москвы, то есть, больше дождей достанется более северным областям, а в Москве будет тепло», — поделилась синоптик с РИА Новости. Макарова однако отметила, что такой заблаговременный прогноз может быть неточным.