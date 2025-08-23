Путин наградил орденами и званиями многодетные семьи из 20 регионов РФ

Также Владимир Путин подписал указ о награждении генсекретаря Российского футбольного союза (РФС) Максима Митрофанова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Отмечается, что он был удостоен награды за вклад в развитие физической культуры и многолетнюю добросовестную работу. Максиму Митрофанову 43 года. Он занимает должность генерального секретаря РФС с 2022 года.