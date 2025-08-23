Отец американского миллиардера Илона Маска, предприниматель Эррол Маск, в интервью РИА Новости отметил высокий уровень изобретательности россиян и их значимый вклад в развитие мировой науки и технологий. По его словам, многие достижения, которые принято считать западными, создавались в России примерно в те же периоды.
Бизнесмен привел пример с изобретением телефона, напомнив, что российский инженер разработал устройство, схожее с телефоном Александра Грейама Белла, примерно в то же время, когда тот подал заявку на патент в США. Он подчеркнул, что подобные параллели встречаются в истории науки и техники нередко.
Маск также упомянул достижения России в авиации, отметив, что эксперименты с полетами в стране велись параллельно с известными опытами братьев Райт в 1903 году. По его мнению, это подтверждает важную роль российских инженеров и ученых в развитии глобального технологического прогресса.
Ранее Эррол Маск заявил, что люди в будущем смогут прийти к выводу, что Россия и США могут быть друзьями.