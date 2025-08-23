Отец Илона Маска назвал россиян плодовитыми изобретателями

Бизнесмен привел пример с изобретением телефона, напомнив, что российский инженер разработал устройство, схожее с телефоном Александра Грейама Белла, примерно в то же время, когда тот подал заявку на патент в США. Он подчеркнул, что подобные параллели встречаются в истории науки и техники нередко.