Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отец Илона Маска назвал россиян плодовитыми изобретателями

Маск также упомянул достижения России в авиации.

Источник: Аргументы и факты

Отец американского миллиардера Илона Маска, предприниматель Эррол Маск, в интервью РИА Новости отметил высокий уровень изобретательности россиян и их значимый вклад в развитие мировой науки и технологий. По его словам, многие достижения, которые принято считать западными, создавались в России примерно в те же периоды.

Бизнесмен привел пример с изобретением телефона, напомнив, что российский инженер разработал устройство, схожее с телефоном Александра Грейама Белла, примерно в то же время, когда тот подал заявку на патент в США. Он подчеркнул, что подобные параллели встречаются в истории науки и техники нередко.

Маск также упомянул достижения России в авиации, отметив, что эксперименты с полетами в стране велись параллельно с известными опытами братьев Райт в 1903 году. По его мнению, это подтверждает важную роль российских инженеров и ученых в развитии глобального технологического прогресса.

Ранее Эррол Маск заявил, что люди в будущем смогут прийти к выводу, что Россия и США могут быть друзьями.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше