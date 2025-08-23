Суд окончательно подтвердил статус иностранного агента для известного журналиста

Московский городской суд, рассмотревший летом этого года жалобу Караулова* (признан в РФ иностранным агентом), отклонил доводы его защиты о том, что он просто выражал личное мнение по актуальным вопросам и не осуществлял политическую деятельность под иностранным влиянием. Суд оставил решение Минюста в силе.