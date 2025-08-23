Суд окончательно подтвердил статус иностранного агента для известного журналиста

Журналист Андрей Караулов* (признан в РФ иностранным агентом) безуспешно пытался оспорить в суде свой статус иностранного агента, присвоенный ему Министерством юстиции РФ в июне 2023 года. Согласно судебным материалам, основанием для включения в реестр послужило получение им иностранного финансирования при распространении материалов политической направленности, сообщает РИА Новости.
Московский городской суд, рассмотревший летом этого года жалобу Караулова* (признан в РФ иностранным агентом), отклонил доводы его защиты о том, что он просто выражал личное мнение по актуальным вопросам и не осуществлял политическую деятельность под иностранным влиянием. Суд оставил решение Минюста в силе.
Параллельно весной 2023 года в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации (ч. 1 ст. 171 УК РФ) в связи со сдачей внаем 11 московских квартир. В настоящее время Караулов* (признан в РФ иностранным агентом) объявлен в международный розыск.
Ранее суд смягчил приговор генералу Галимуллину по делу о растрате в особо крупном размере.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.
* — признан в РФ иностранным агентом.