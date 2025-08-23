Курение и неудачная операция: онколог рассказал о раке, убившем Евдокимова

Предварительной причиной смерти известного певца Ярослава Евдокимова назвали остановку сердца из-за осложнений, вызванных раком легкого. Что стало причиной онкологического заболевания, убившего артиста, aif.ru рассказал кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин.
Причиной рака легкого стало курение.
Одной из основных причин рака легкого является курение, объяснил aif.ru кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин, комментируя причины смерти Евдокимова.
«Курильщикам рак легких, фактически, обеспечен. В целом, курение является источником, как минимум, 40% вообще онкологической патологии, потому что дает огромное количество канцерогенов и активных веществ, которые негативно влияют на все органы и системы организма», — объяснил онколог.
Операция могла спровоцировать рост метастаз.
Лечение от онкологии Евдокимов проходил за границей. По решению врачей, ему удалили часть пораженного опухолью легкого. Именно операция, по мнению онколога Черемушкина, могла спровоцировать рост метастаз.
«Любая операция приводит к выбросу гормонов роста, потому что организму необходимо справиться с образовавшимся дефектом, заживить его. Для этого необходимы специальные вещества, которые стимулируют клеточное деление. Но они могут также стимулировать так называемые “дремлющие” метастазы, которые есть, но не развивались. А операция может спровоцировать их пробуждение и активный рост», — отметил эксперт.
Онколог добавил, что для предотвращения роста метастаз проводится специальное предоперационное лечение, которое тормозит развитие раковых клеток.
Сам Евдокимов жалел о том, что согласился на операцию. Об этом aif.ru сообщила его подруга, создатель и художественный руководитель программы «Шире круг» Ольга Молчанова.
«У него была онкология. Ему удалили где-то две трети или половину правого легкого. Он мне все время говорил: “жалко, что я сделал операцию”. Он очень себя ругал за это. Слава говорил, что надо было не делать, оставить все как есть», — сказала собеседник издания.
Как жил и чем болел в последние годы Евдокимов?
Онкологическое заболевание у Евдокимова было диагностировано полтора года назад. За помощью он обратился в зарубежную клинику. По словам близких, он получил необходимое лечение и какое-то время чувствовал себя хорошо, но затем наступило ухудшение.
«Но последние дни у него были очень тяжелые. Даже в последние месяцы, делая вывод по нашим телефонным разговорам, он был очень угнетен, плохо себя чувствовал», — сообщила aif.ru создатель и художественный руководитель программы «Шире круг» Ольга Молчанова.
В последние годы Ярослав Евдокимов в России не выступал и не снимался. Его перестали приглашать из-за провокационных, антироссийских высказываний.
В 2024 году в Сети появилась ошибочная информация о смерти Евдокимова, на которую он отреагировал в соцсети видеособщением, отметив, что его «хоронят уже третий или четвертый раз».
Что известно о вредных привычках Евдокимова?
Ярослав Евдокимов не скрывал, что много курит, и откровенно рассказывал об этом журналистам. В одном из интервью в 2017 году артист заявил, что отказался от вредной привычки. Однако источники заявляют, что Евдокимов продолжал курить, даже несмотря на онкологический диагноз.