Судебные приставы приступили к конфискации имущества певца Шарлота

Ранее отец певца Шарлота высказался о переводе сына в другую колонию. Как отметил Валерий Шарлот, за два неполных месяца в колонии-поселении его сын четыре раза оказывался в штрафном изоляторе (ШИЗО). По его словам, певца отправили в изолятор за 19 нарушений. Среди них, например, не держал руки за спиной и хранил майку в тумбочке. Валерий с сарказмом добавил, что, возможно, нарушений было ещё больше, просто их не выявили.