Продюсер Пригожин раскаялся перед детьми от первого брака

Медиаменеджер отметил, что считает детей певицы Валерии от брака с композитором Александром Шульгиным своими близкими. Он выразил признательность за то, что Анна, Артемий и Арсений обращаются к нему, называя папой. По словам Иосифа Пригожина, данное обращение является для него наивысшей наградой со стороны детей, не являющихся его кровными.