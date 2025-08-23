Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Продюсер Пригожин раскаялся перед детьми от первого брака

Продюсер Иосиф Пригожин признался, что жалеет о недостаточном внимании к своим детям от первого брака из-за занятости на работе. Об этом он рассказал в эфире шоу «Пара нормальных».

Пригожин подчеркнул, что ему очень приятно, когда дети Валерии от первого брака называют его папой.

Продюсер Иосиф Пригожин признался, что жалеет о недостаточном внимании к своим детям от первого брака из-за занятости на работе. Об этом он рассказал в эфире шоу «Пара нормальных».

«Конечно, самая большая боль, которая во мне живет, — я проглядел, не успел увидеть, как мои дети выросли», — сказал Пригожин в эфире шоу, которое опубликовано на YouTube. Он отметил, что из-за продюсирования начинающих музыкантов не заметил, как быстро повзрослели Даная, Дмитрий и Елизавета.

Медиаменеджер отметил, что считает детей певицы Валерии от брака с композитором Александром Шульгиным своими близкими. Он выразил признательность за то, что Анна, Артемий и Арсений обращаются к нему, называя папой. По словам Иосифа Пригожина, данное обращение является для него наивысшей наградой со стороны детей, не являющихся его кровными.

Ранее Пригожин в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщил о смерти Евгения Ткаченко в зоне специальной военной операции. Мужчина являлся супругом дочери продюсера Данаи. У пары остался сын по имени Даниэль, родившийся в августе 2022 года.