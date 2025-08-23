Ричмонд
Путин поблагодарил Кириенко за создание «Росатома» и развитие атомной отрасли

Президент России Владимир Путин в пятницу, 22 августа, публично поблагодарил первого заместителя руководителя администрации президента РФ, председателя наблюдательного совета госкорпорации «Росатом» Сергея Кириенко за вклад в развитие отечественной атомной промышленности.

Во время встречи с сотрудниками предприятий атомной отрасли глава государства отметил ключевую роль Кириенко в создании госкорпорации «Росатом» в 2007 году.

— Чтобы сохранить и приумножить это великое наследие, в 2007 году у нас была создана государственная корпорация «Росатом». Вот Сергей Владиленович (Кириенко — прим. «ВМ») занимался как раз ее созданием. Спасибо, Сергей Владиленович, — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что решение о создании государственной корпорации задало высокую динамику развития отечественной атомной отрасли в XXI веке. Путин отметил стратегическую важность «Росатома» для сохранения и приумножения технологического потенциала России в атомной сфере, передает РИА Новости.

Накануне Кириенко рассказал, что Владимир Путин в 2007 году волевым решением подписал закон о создании госкорпорации «Росатом», несмотря на возражения юристов.

