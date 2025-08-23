Врач Новоселов: пожилые при «синдроме падения» часто ломают шейку бедра

«Это явление очень часто в старческом возрасте приравнивают к сердечно-сосудистой катастрофе, то есть инсульту, инфаркту. После первого падения увеличиваются риски последующих подобных падений. Когда человек падает с высоты своего роста, это приводит иногда к таким называемым остеопоротическим переломам. Это когда человек падает с высоты своего роста на ровную поверхность и ломает что-то: или запястье, какие-то кости, или ребра, или часто шейку бедра», — сказал Новоселов.