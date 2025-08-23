Врач Новоселов: пожилые при «синдроме падения» часто ломают шейку бедра

Падение в пожилом возрасте с высоты своего роста — это частое явление, которое приводит к остеопоротическим переломам, в том числе запястий, ребра или шейки бедра. Об этом aif.ru заявил врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов.
«Это явление очень часто в старческом возрасте приравнивают к сердечно-сосудистой катастрофе, то есть инсульту, инфаркту. После первого падения увеличиваются риски последующих подобных падений. Когда человек падает с высоты своего роста, это приводит иногда к таким называемым остеопоротическим переломам. Это когда человек падает с высоты своего роста на ровную поверхность и ломает что-то: или запястье, какие-то кости, или ребра, или часто шейку бедра», — сказал Новоселов.
По его словам, синдром падений — это очень серьезная проблема для стариков.
«Она является и фактором инвалидизации, и повышенной смертности», — добавил врач.
