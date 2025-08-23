Эксперт оценила стоимость «школьного набора»

«В июле 2025 года суммарная стоимость условного “школьного набора”, собранного АКРА на основе данных Росстат, в среднем по России составляла для мальчика — 16,5 тысячи рублей, а для девочки — 18,6 тысячи рублей… В сравнении с июлем прошлого года суммарная стоимость школьного набора как для мальчика, так и для девочки увеличилась на 5% или чуть больше, чем на 800 рублей в абсолютном выражении», — рассказала она.