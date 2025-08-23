Ричмонд
Роспотребнадзор разработал 3D-метод исследования вирусов в лаборатории

Метод предусматривает отслеживание вирусов в лабораторных условиях, имитирующих состояние организма человека.

Источник: Аргументы и факты

Специалисты Роспотребнадзора создали новый 3D-метод исследования вирусов, позволяющий отслеживать их поведение в лабораторных условиях, максимально приближённых к организму человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Разработкой занимался Федеральный научно-исследовательский институт вирусных инфекций «Виром», уже подавший заявку на патент.

Технология основана на применении трёхмерных клеточных сфероидов, которые имитируют ткани организма и создают естественные условия для роста клеток. Такой подход помогает учёным наблюдать за изменением свойств вирусов в зависимости от среды.

Метод был протестирован на вирусе простого герпеса с использованием клеточной культуры лёгкого эмбриона человека. Эксперименты подтвердили, что в сфероидах вирус сохраняет стабильность и жизнеспособность длительное время.

В Роспотребнадзоре отметили, что новая разработка открывает перспективы для создания диагностических средств, вакцин и лекарственных препаратов, а также для изучения взаимодействия вирусов с иммунной системой. По мнению специалистов, технология может стать значимым шагом вперёд в развитии вирусологии и биотехнологий.

