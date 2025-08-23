Роспотребнадзор разработал 3D-метод исследования вирусов в лаборатории

В Роспотребнадзоре отметили, что новая разработка открывает перспективы для создания диагностических средств, вакцин и лекарственных препаратов, а также для изучения взаимодействия вирусов с иммунной системой. По мнению специалистов, технология может стать значимым шагом вперёд в развитии вирусологии и биотехнологий.