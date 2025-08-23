Помощница Эпштейна сообщила следствию новые детали дела, связанные с Трампом

Максвелл, которая в настоящее время отбывает тюремное заключение, также не предоставила обвинительных показаний против других известных лиц, включая бывшего президента США Билла Клинтона. Она опровергла наличие у Эпштейна так называемого «списка клиентов», отрицала осведомленность о попытках шантажа известных людей и выразила мнение, что Эпштейн не был связан с разведывательными службами. Кроме того, Максвелл высказала предположение, что Эпштейн не покончил с собой в 2019 году, а был убит, возможно, кем-то из заключенных.