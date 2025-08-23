Помощница Эпштейна сообщила следствию новые детали дела, связанные с Трампом

Помощница американского финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл в ходе допроса сотрудниками Министерства юстиции США в июле заявила, что никогда не наблюдала неподобающего поведения со стороны Дональда Трампа. Согласно опубликованным стенограммам и аудиозаписям, Максвелл охарактеризовала действующего президента как «джентльмена во всех отношениях», отметив его сердечность и доброту по отношению к ней.
Максвелл, которая в настоящее время отбывает тюремное заключение, также не предоставила обвинительных показаний против других известных лиц, включая бывшего президента США Билла Клинтона. Она опровергла наличие у Эпштейна так называемого «списка клиентов», отрицала осведомленность о попытках шантажа известных людей и выразила мнение, что Эпштейн не был связан с разведывательными службами. Кроме того, Максвелл высказала предположение, что Эпштейн не покончил с собой в 2019 году, а был убит, возможно, кем-то из заключенных.
Примечательно, что вскоре после допроса Максвелл была переведена в тюрьму с менее строгими условиями содержания. Дональд Трамп, комментируя эту ситуацию в начале августа, заявил, что не был осведомлен о данном переводе. Адвокат Максвелл подтвердил, что его клиентка давала правдивые показания на всех этапах допроса.
Ранее судья отклонил запрос администрации Трампа о разглашении стенограмм по делу сексуальных преступников.
