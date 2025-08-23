Украина призвала Белоруссию не приближаться к общей границе во время учений

Министерство иностранных дел Украины призвало Белоруссию воздержаться от приближения к общей границе на время проведения российско-белорусских военных учений «Запад-2025». Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте украинского внешнеполитического ведомства.
В сообщении подчеркивается, что Белоруссия оказывает поддержку спецоперации. Украинская сторона предупредила белорусские власти о недопустимости провокаций.
— Предостерегаем Минск от необдуманных провокаций, советуем сохранять благоразумие, не приближаться к границам и не провоцировать Силы обороны Украины, — цитирует заявление МИД Украины Lenta.ru.
13 августа стало известно, что в рамках российско-белорусских учений «Запад-2025» военные отработают планирование применения ядерного оружия и «Орешника». Учения пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября.
Еще в декабре прошлого года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что в 2025 году основным мероприятием подготовки российской армии станут совместные с Белоруссией стратегические учения «Запад-2025».