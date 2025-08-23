Эксперт оценила рост стоимости «школьного набора»

Стоимость стандартного «школьного набора», включающего одежду, обувь, рюкзак и канцелярские принадлежности, в июле 2025 года увеличилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Согласно данным эксперта группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгении Траутман, представленным РИА Новости, стоимость комплекта для мальчика составила 16,5 тысячи рублей, для девочки — 18,6 тысячи рублей.
В абсолютном выражении подорожание составило более 800 рублей для обоих вариантов комплекта. Наборы различаются элементами одежды: для мальчиков включены куртка, брюки из полушерстяных и джинсовых тканей, две рубашки и кроссовки, тогда как для девочек — юбка, платье из полушерстяных тканей, две блузки, джинсовые брюки, туфли и куртка. Оба комплекта дополнены необходимыми письменными принадлежностями, 20 тетрадями, школьным рюкзаком и альбомом для рисования.
Наиболее доступные цены на школьные наборы зафиксированы в Республике Калмыкия: 11,6 тысячи рублей для мальчиков и 13,8 тысячи рублей для девочек. Наибольшая стоимость отмечена в Мурманской области — 22,6 и 26,3 тысячи рублей соответственно. Канцелярские товары показали наибольший рост цен — на 10% в годовом выражении, достигнув почти 900 рублей.
Стоимость одежды для мальчиков увеличилась на 5% (до 13 тысяч рублей), для девочек — на 4% (до 15 тысяч рублей). Цена рюкзака выросла на 5%, составив 2,7 тысячи рублей.
