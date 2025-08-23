Эксперт оценила рост стоимости «школьного набора»

В абсолютном выражении подорожание составило более 800 рублей для обоих вариантов комплекта. Наборы различаются элементами одежды: для мальчиков включены куртка, брюки из полушерстяных и джинсовых тканей, две рубашки и кроссовки, тогда как для девочек — юбка, платье из полушерстяных тканей, две блузки, джинсовые брюки, туфли и куртка. Оба комплекта дополнены необходимыми письменными принадлежностями, 20 тетрадями, школьным рюкзаком и альбомом для рисования.