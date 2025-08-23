Суд отказал в УДО пожизненно осужденному за убийство родителей

Суд в США отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении Лайла Менендеса, приговоренного к пожизненному заключению за убийство своих родителей более 30 лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Ранее в пятницу издание Washington Post сообщило об отказе в УДО его брату Эрику Менендесу. Братья Лайл и Эрик Менендесы были осуждены к пожизненному заключению за убийство родителей в 1989 году.
В ходе судебных слушаний они утверждали, что многие годы подвергались сексуальному и физическому насилию со стороны отца, в то время как мать оставалась безучастной к происходящему.
Примечательно, что доказательства фактов насилия были исключены из материалов судебного разбирательства 1996 года. В октябре 2024 года окружной прокурор Лос-Анджелеса Джордж Гаскон потребовал пересмотра приговора братьям, что привлекло новое внимание к этому резонансному делу.
