Судебные приставы приступили к конфискации имущества осужденного певца Шарлота

Как сообщает ТАСС, суд признал Шарлота виновным по статьям о реабилитации нацизма и о нарушении права на свободу совести и приговорил его к 5,5 годам колонии-поселения. Точный перечень и стоимость имущества, подлежащего изъятию, в материалах не указаны.