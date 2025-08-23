Судебные приставы приступили к конфискации имущества осужденного певца Шарлота

Судебные приставы начали процедуру конфискации имущества певца Эдуарда Шарлота, осужденного за реабилитацию нацизма. Соответствующее исполнительное производство возбуждено на основании материалов из Самарского областного суда.
Как сообщает ТАСС, суд признал Шарлота виновным по статьям о реабилитации нацизма и о нарушении права на свободу совести и приговорил его к 5,5 годам колонии-поселения. Точный перечень и стоимость имущества, подлежащего изъятию, в материалах не указаны.
В мае осужденного поместили в колонию-поселение № 1 в Тольятти, однако 18 августа его перевели в учреждение общего режима. Причиной перевода стало нарушение Шарлотом правил поведения в месте отбывания наказания.
Напомним, скандал вокруг Шарлота развернулся еще в 2023 году. Тогда артист внезапно сжег российский паспорт и нелестно высказался о родине. Затем он вовсе сбежал в Армению, но вскоре вернулся. Вскоре его действия привлекли внимание правоохранительных органов.