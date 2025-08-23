Украина ночью атаковала регионы РФ беспилотниками

За ночь над регионами Российской Федерации было уничтожено 7 беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Минобороны. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь ранее сообщил, что часть из них была уничтожена над Ростовской областью.