Украина ночью атаковала регионы РФ беспилотниками

За ночь над регионами Российской Федерации было уничтожено 7 беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Минобороны. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь ранее сообщил, что часть из них была уничтожена над Ростовской областью.

