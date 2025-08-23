Эксперты посчитали, кого дешевле собрать в школу — мальчика или девочку

По словам Траутман, наиболее доступные по стоимости школьные комплекты для мальчиков и девочек были зафиксированы в Республике Калмыкия, где их цена составила 11,6 тысячи и 13,8 тысячи рублей соответственно. В то же время наибольшие расходы на подготовку к учебному году отмечены в Мурманской области. Там комплект для мальчиков обошелся в 22,6 тысячи рублей, а для девочек — в 26,3 тысячи рублей. Эксперт подчеркнула, что наибольший рост цен за год был зафиксирован и на канцелярские принадлежности — их стоимость увеличилась на 10%, достигнув в июле текущего года почти 900 рублей.