Эксперты посчитали, кого дешевле собрать в школу — мальчика или девочку

По словам Траутман, цена на условный школьный набор выросла на 800 рублей по сравнению с 2024 годом.
Стоимость школьного набора для российских учеников в июле 2025 года увеличилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так комплект для мальчика обошелся родителям в среднем в 16,5 тысячи рублей, для девочки — в 18,6 тысячи рублей. Об этом сообщила эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман.
«В июле 2025 года суммарная стоимость условного “школьного набора”, собранного АКРА на основе данных Росстат, в среднем по России составляла для мальчика — 16,5 тысячи рублей, а для девочки — 18,6 тысячи рублей», — сказала Траутман в разговоре с РИА Новости. Она отметила, что по сравнению с прошлым годом цены на сборы ребенка к школе увеличились 5% или 800 рублей.
Стандартный комплект школьных принадлежностей для мальчиков и девочек различается по составу одежды. В частности, для мальчиков предусмотрены куртка, брюки из полушерстяной и джинсовой ткани, две рубашки и кроссовые туфли. В аналогичном наборе для девочек входят юбка и платье из полушерстяной ткани, две блузки, джинсовые брюки, туфли и куртка. Помимо этого, оба комплекта содержат все необходимые письменные принадлежности, двадцать тетрадей, школьный ранец и альбом для рисования.
По словам Траутман, наиболее доступные по стоимости школьные комплекты для мальчиков и девочек были зафиксированы в Республике Калмыкия, где их цена составила 11,6 тысячи и 13,8 тысячи рублей соответственно. В то же время наибольшие расходы на подготовку к учебному году отмечены в Мурманской области. Там комплект для мальчиков обошелся в 22,6 тысячи рублей, а для девочек — в 26,3 тысячи рублей. Эксперт подчеркнула, что наибольший рост цен за год был зафиксирован и на канцелярские принадлежности — их стоимость увеличилась на 10%, достигнув в июле текущего года почти 900 рублей.
Ранее депутат муниципального образования Санкт-Петербурга — поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров выступил с инициативой создания стандартных букетов для учителей к 1 сентября с заранее установленной розничной стоимостью. Однако президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова отметила, что в настоящее время создание таких универсальных букетов затруднительно, поскольку стоимость и ассортимент цветов значительно различаются в зависимости от региона. Кроме того, родители имеют возможность по собственному усмотрению купить педагогу один цветок, передает НСН.