Меланшон: Полномочия Зеленского закончились в мае 2024 года, он нелегитимный

Основатель французской партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что полномочия украинского лидера Владимира Зеленского истекли еще в мае прошлого года, поэтому он больше не является президентом Украины. Так политик в своем личном блоге в Х прокомментировал вопрос о том, кто имеет право подписывать возможные мирные соглашения.
— Вы скажете: господин Зеленский. Вы шутите, он президент ничего. Его мандат подошел к концу в мае прошлого года, — сказал Меланшон.
По его словам, существует риск, что в будущем новый лидер страны может оспорить легитимность таких договоренностей, заявив, что Зеленский не представлял народ Украины. В таком случае, по его словам, конфликт может вспыхнуть снова.
Меланшон подчеркнул, что для заключения подлинно устойчивого соглашения необходимо, чтобы у Украины был легитимный президент, избранный гражданами страны. Только такой лидер, по его мнению, сможет подписать мир, не оставляя пространства для дальнейших споров.
Ранее стало известно, что Зеленский на встрече в Белом доме отверг все предложения американского лидера Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта.