Жителей Подмосковья предупредили о сильном тумане

В Московской области утром в субботу, 23 августа, прогнозируется сильный туман. Видимость местами упадет до 200−500 метров, предупреждает региональное ГУ МЧС России.
«В ближайшие 1−2 часа с сохранением до 10 часов 23 августа местами в Московской области ожидается туман с ухудшением видимости 200−500 метров», — говорится в сообщении управления, опубликованного в телеграм-канале.
В связи с туманом водителям рекомендовали включить противотуманные фары, увеличить дистанцию и избегать резких маневров.
В свою очередь пешеходам посоветовали быть крайне внимательными при переходе дороги и по возможности использовать на одежде светоотражающие элементы.
