Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За ночь силы ПВО сбили семь украинских БПЛА над регионами России

Четыре вражеских БПЛА сбили в Ростовской области, два — в Волгоградской, и один — в Краснодарском крае.

Источник: Аргументы и факты

Силы ПВО за ночь ликвидировали семь украинских беспилотников в небе над российскими регионами, передает пресс-служба Министерства обороны РФ.

По информации оборонного ведомства, четыре вражеских БПЛА сбили в Ростовской области, два — в Волгоградской области, и один — в Краснодарском крае.

Напомним, ранее сегодня врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что силы ПВО отразили атаку беспилотников в Чертковском, Шолоховском и Миллеровском районах региона.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше