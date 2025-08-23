За ночь силы ПВО сбили семь украинских БПЛА над регионами России

Силы ПВО за ночь ликвидировали семь украинских беспилотников в небе над российскими регионами, передает пресс-служба Министерства обороны РФ.
По информации оборонного ведомства, четыре вражеских БПЛА сбили в Ростовской области, два — в Волгоградской области, и один — в Краснодарском крае.
Напомним, ранее сегодня врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что силы ПВО отразили атаку беспилотников в Чертковском, Шолоховском и Миллеровском районах региона.
