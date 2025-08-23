Путин удивился званию девушки, обратившейся к нему с вопросом

Президент России Владимир Путин удивился званию молодой девушки, которая в Сарове задала ему вопрос о важности Севморпути.
Глава государства в пятницу провел встречу с работниками атомной отрасли. Одна из участниц встречи, которая работает вторым помощником капитана на ледокольном флоте, спросила его о значимости Северного морского пути.
«Кем вы работаете? Второй помощник капитана? С ума сойти, честно. Я думал, девушка в школе учится, а она второй помощник капитана», — сказал Путин.
Он также поздравил работников отрасли с профессиональным праздником.
По словам Путина, в сфере атомной промышленности России заняты почти 500 000 человек — это «настоящая сила». Путин отметил, что РФ не прекращала поставлять ядерное топливо в том числе в недружественно настроенные государства и в значительных объемах. По словам президента России, наша страна Россия продолжает оказывать соответствующие услуги практически в том же объеме, что осложнения отношений с Западом. Помимо традиционного сотрудничества, появляются и новые направления, особенно в сфере ядерной медицины и других смежных областях.
Путин также отметил, что руководство «Росатома» успешно формирует добрые и партнерские отношения с иностранными коллегами.
20 августа в РФ отметили 80-летие отечественной атомной отрасли.
Читайте материал по теме: Путин поблагодарил Кириенко за развитие атомной отрасли.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.