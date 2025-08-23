Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин удивился званию девушки, обратившейся к нему с вопросом

Президент России Владимир Путин удивился званию молодой девушки, которая в Сарове задала ему вопрос о важности Севморпути.

Президент России Владимир Путин удивился званию молодой девушки, которая в Сарове задала ему вопрос о важности Севморпути.

Глава государства в пятницу провел встречу с работниками атомной отрасли. Одна из участниц встречи, которая работает вторым помощником капитана на ледокольном флоте, спросила его о значимости Северного морского пути.

«Кем вы работаете? Второй помощник капитана? С ума сойти, честно. Я думал, девушка в школе учится, а она второй помощник капитана», — сказал Путин.

Он также поздравил работников отрасли с профессиональным праздником.

По словам Путина, в сфере атомной промышленности России заняты почти 500 000 человек — это «настоящая сила». Путин отметил, что РФ не прекращала поставлять ядерное топливо в том числе в недружественно настроенные государства и в значительных объемах. По словам президента России, наша страна Россия продолжает оказывать соответствующие услуги практически в том же объеме, что осложнения отношений с Западом. Помимо традиционного сотрудничества, появляются и новые направления, особенно в сфере ядерной медицины и других смежных областях.

Путин также отметил, что руководство «Росатома» успешно формирует добрые и партнерские отношения с иностранными коллегами.

20 августа в РФ отметили 80-летие отечественной атомной отрасли.

Читайте материал по теме: Путин поблагодарил Кириенко за развитие атомной отрасли.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.