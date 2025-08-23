В Канаде убьют около 400 страусов

В Канаде будет уничтожено около 400 страусов на ферме в Британской Колумбии после того, как апелляционный суд оставил в силе соответствующее постановление.
Это решение связано со вспышкой птичьего гриппа на ферме в прошлом году, которая привела к гибели десятков птиц.
Владельцы фермы с декабря прошлого года боролись за сохранение жизни своих животных, организовав кампанию «Спасите наших страусов». К ним присоединился глава Минздрава США Роберт Кеннеди-младший, который обращался с просьбой пересмотреть решение об отстреле.
Отдельно сообщается, что Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) получила разрешение на временное размещение мигрантов на двух военных базах — объединенной базе Макгуайр-Дикс-Лейкхерст и базе Аттербери. Министр обороны Пит Хегсет заявил, что это размещение не нарушит оперативную деятельность военных.
