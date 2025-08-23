Остатки американского урагана надвигаются на Россию: как это повлияет на погоду

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что остатки урагана «Эрин», бушующего в США, могут повлиять на погоду в Европе и Центральной России. По одному из сценариев, на его остатках может сформироваться циклон, который выйдет на Европу.