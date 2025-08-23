Остатки американского урагана надвигаются на Россию: как это повлияет на погоду

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что остатки урагана «Эрин», бушующего в США, могут повлиять на погоду в Европе и Центральной России. По одному из сценариев, на его остатках может сформироваться циклон, который выйдет на Европу.
Макарова уточнила, что циклон может пройти севернее Москвы. В таком случае более северные области получат больше осадков, а в столичном регионе установится теплая погода. Потепление в Центральной России возможно в последние дни августа.
«Все это, конечно, под вопросом, потому что очень большая заблаговременность, это будет уточняться», — заявила синоптик.
Прежде ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о первых заморозках на территории европейской части РФ. Отрицательные температуры зарегистрированы на востоке Ленинградской области (до −0,1), на юге Карелии (до −0,2) и в Архангельской области (до −1,2).