Остатки американского урагана надвигаются на Россию: как это повлияет на погоду

Гидрометцентр: Остатки бушующего в США урагана «Эрин» могут принести тепло в РФ.

Источник: Комсомольская правда

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что остатки урагана «Эрин», бушующего в США, могут повлиять на погоду в Европе и Центральной России. По одному из сценариев, на его остатках может сформироваться циклон, который выйдет на Европу.

Макарова уточнила, что циклон может пройти севернее Москвы. В таком случае более северные области получат больше осадков, а в столичном регионе установится теплая погода. Потепление в Центральной России возможно в последние дни августа.

«Все это, конечно, под вопросом, потому что очень большая заблаговременность, это будет уточняться», — заявила синоптик.

Прежде ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о первых заморозках на территории европейской части РФ. Отрицательные температуры зарегистрированы на востоке Ленинградской области (до −0,1), на юге Карелии (до −0,2) и в Архангельской области (до −1,2).