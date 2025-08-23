Париж вызвал посла Италии из-за призыва отправить Макрона на Украину с винтовкой

Сальвини во время поездки в Милан подчеркнул, что Италия исключает участие своих военных в подобных инициативах. По словам политика, он категорически отвергает возможность отправки итальянских солдат на Украину и заявил, что если Макрон настаивает на таком решении, то ему самому стоит надеть каску, взять винтовку и ехать на фронт.