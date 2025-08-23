Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Париж вызвал посла Италии из-за призыва отправить Макрона на Украину с винтовкой

Посла Италии во Франции Эмануэлу Алессандро вызвали в МИД республики после заявлений главы итальянского Минтранса и лидера партии «Лига» Маттео Сальвини в адрес президента Франции Эммануэля Макрона. Поводом стали его слова о планах Парижа и Лондона по формированию «коалиции желающих» для отправки военных на Украину, сообщает Franceinfo.

Посла Италии во Франции Эмануэлу Алессандро вызвали в МИД республики после заявлений главы итальянского Минтранса и лидера партии «Лига» Маттео Сальвини в адрес президента Франции Эммануэля Макрона. Поводом стали его слова о планах Парижа и Лондона по формированию «коалиции желающих» для отправки военных на Украину, сообщает Franceinfo.

Сальвини во время поездки в Милан подчеркнул, что Италия исключает участие своих военных в подобных инициативах. По словам политика, он категорически отвергает возможность отправки итальянских солдат на Украину и заявил, что если Макрон настаивает на таком решении, то ему самому стоит надеть каску, взять винтовку и ехать на фронт.

Во французском МИД назвали такие заявления неприемлемыми и указали, что они не соответствуют духу доверительных и исторически сложившихся отношений между Парижем и Римом. Там также напомнили, что последние двусторонние контакты демонстрировали сближение позиций Италии и Франции, в том числе в вопросе поддержки Украины.

В итальянском посольстве и в канцелярии премьер-министра Джорджи Мелони ситуацию пока не комментировали, передает радиостанция.

Макрон ранее назвал происходившее на встрече с президентом США Дональдом Трампом унижением для украинского лидера Владимира Зеленского.

Узнать больше по теме
Джорджа Мелони: биография, карьера, личная жизнь премьер-министра Италии
Глава итальянского правительства оказалась в центре внимания мировых СМИ после высказывания об отправке миротворцев на Украину. Рассказываем, кто такая Джорджа Мелони и как она сделала карьеру в политике.
Читать дальше