Суд разрешил Митрошиной сменить адрес отбывания домашнего ареста

Суд разрешил блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, поменять адрес, по которому ей нужно отбывать домашний арест.

Источник: Аргументы и факты

Блогер Александра Митрошина, обвиняемая в отмывании денег, получила разрешение суда изменить место отбывания домашнего ареста. Теперь она будет находиться в квартире на Ленинградском проспекте, сообщает РИА Новости.

Ранее Митрошина проживала в квартире в районе Митино, принадлежащей её свекру. Причины, по которым суд принял решение о смене места жительства, не разглашаются.

Против Митрошиной было возбуждено дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере. По данным следствия, она легализовала 127 миллионов рублей, оставшихся после неуплаты налогов, путем приобретения недвижимости в Москве. Московский главк Следственного комитета РФ сообщил, что Митрошина полностью признала свою вину.

Защита блогера Митрошиной сообщила, что она полностью погасила задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере более 200 миллионов рублей. Также она сотрудничает со следствием и предоставляет подробные показания.

Ранее суд продлил срок домашнего ареста блогеру Александре Митрошиной.

