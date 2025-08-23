Ричмонд
Россиян предупредили о распространении нового варианта коронавируса: в чем его особенность

В РФ растет число заболевших вариантом коронавируса «Стратус».

Источник: Комсомольская правда

В России увеличивается количество случаев заражения новым вариантом коронавируса «Стратус». Такую информацию озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В интервью ТАСС она предупредила, что на сегодняшний день число случаев заражения новым вариантом коронавируса составляет 384, тогда как ранее их было 300. По ее прогнозам, в будущем эта цифра вырастет еще.

«Течение легкое и “Стратус” не принес ничего необыкновенного в плане клинического проявления болезни. Он более контагиозен, то есть более заразен», — рассказала Попова об особенности нового варианта коронавируса.

Она назвала «привычной историей» тот факт, что каждый следующий вариант коронавируса меняется. По ее словам, для того, чтобы выжить, он должен приобрести какие-то особые свойства.

«Вот этими особенностями на сегодняшний день становится большая контагиозность», — пояснила руководитель Роспотребнадзора.

Попова рассказала также о разных последствиях коронавируса. В связи с этим она призвала граждан соблюдать меры профилактики и бережно относиться к своему здоровью.

Ранее сообщалось, что вариант коронавируса SARS-CoV-2 «Стратус» быстро набирает обороты по всему миру. Впервые он был зафиксирован в январе 2025 года. По информации ВОЗ, к июню 2025 года «Стратус» был обнаружен в 38 странах, включая страны Европы и США. Особенно активен в Юго-Восточной Азии, где его доля достигает почти 70% всех случаев. За месяц — с мая по июнь — на долю «Стратуса» стало приходиться с 7,4% до 22,7% всех заражений в мире. А значит — «Стратус» высокозаразен.

Специалисты также отмечают, что «Стратус» может оказаться более опасным, чем предыдущие разновидности COVID-19, поскольку мутации позволяют ему преодолевать иммунную защиту. После выздоровления осложнения начинают «бить» по иммунитету заболевшего.

Тем временем ученые из Института глобального здоровья в Барселоне ISGlobal и Каталонского научного центра биомедицинских исследований IGTP установили, что каждый пятый человек (23%), переболевший ковидом в 2021—2023 годах, страдает от так называемого «долгого ковида». Причем у более половины из них симптомы сохранялись до двух лет.