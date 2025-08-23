Россиян предупредили о распространении нового варианта коронавируса: в чем его особенность

Ранее сообщалось, что вариант коронавируса SARS-CoV-2 «Стратус» быстро набирает обороты по всему миру. Впервые он был зафиксирован в январе 2025 года. По информации ВОЗ, к июню 2025 года «Стратус» был обнаружен в 38 странах, включая страны Европы и США. Особенно активен в Юго-Восточной Азии, где его доля достигает почти 70% всех случаев. За месяц — с мая по июнь — на долю «Стратуса» стало приходиться с 7,4% до 22,7% всех заражений в мире. А значит — «Стратус» высокозаразен.