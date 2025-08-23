Обычная подпорка для двери оказалась янтарным самородком стоимостью более миллиона долларов

В румынской деревне Колти, расположенной на юго-востоке страны местная жительница много лет назад нашла в русле ручья необычный крупный камень весом 3,5 килограмма и принесла его домой. Не подозревая об истинной ценности своей находки, женщина стала использовать массивный предмет в качестве подпорки для двери. Теперь же оказалось, что это был один из крупнейших в мире необработанных кусков янтаря исключительной ценности.