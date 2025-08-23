Обычная подпорка для двери оказалась янтарным самородком стоимостью более миллиона долларов

Обычный камень, который десятилетиями использовался в качестве подпорки для двери в одном из домов в Румынии, оказался редчайшим куском янтаря возрастом до 70 миллионов лет, оцененным экспертами более чем в один миллион долларов.
В румынской деревне Колти, расположенной на юго-востоке страны местная жительница много лет назад нашла в русле ручья необычный крупный камень весом 3,5 килограмма и принесла его домой. Не подозревая об истинной ценности своей находки, женщина стала использовать массивный предмет в качестве подпорки для двери. Теперь же оказалось, что это был один из крупнейших в мире необработанных кусков янтаря исключительной ценности.
Согласно отчету, эта подпорка десятилетиями выполняла свою функцию, оставаясь незамеченной даже ворами, которые однажды обокрали дом пенсионерки. Лишь после смерти женщины в 1991 году родственник, унаследовавший недвижимость, заподозрил нечто необычное в этом дверном упоре, и решил показать камень специалистам, что и привело к сенсационному открытию.
Экспертиза, проведенная в Историческом музее Кракова (Польша), установила, что возраст гигантского янтарного самородка составляет от 38 до 70 миллионов лет. Этот уникальный экземпляр, известный как румынит, особенно ценится за свои глубокие красноватые оттенки и считается национальным достоянием Румынии. Директор провинциального музея Бузэу Даниэль Костаче подчеркнул: «Его открытие имеет большое значение как на научном, так и на музейном уровнях».
Янтарь, представляющий собой окаменевшую древесную смолу, в окрестностях Колти добывают с 1920-х годов, однако столь крупные и цельные экземпляры встречаются чрезвычайно редко. После подтверждения подлинности и ценности самородка наследник продал его румынскому государству.
Ранее в Мичигане мужчина использовал массивный метеорит стоимостью 100 тысяч долларов в качестве дверного упора, прежде чем узнать его истинную ценность. Однако румынская находка стоимостью более миллиона долларов и устанавливает новый стандарт для «скрытых сокровищ».