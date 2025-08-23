Самый опасный день лета. Что нельзя делать 24 августа в День Евпатия Коловрата: 10 запретов

Сегодня Евпатий Коловрат воспринимается не только как персонаж древнерусского эпоса, но и как символ народной памяти. В его образе сплелись реальная трагедия Рязанской земли, вера в непобедимую силу духа и мифы о богатырях, охраняющих Русь. И каждый год 24 августа напоминает нам о том, что подвиг, даже если он овеян легендой, способен жить веками.