Трамп заявил, что готов сыграть на ЧМ по футболу в США

Президент США Дональд Трамп в шутливой форме заявил о готовности выйти на футбольное поле во время чемпионата мира 2026 года.
Выступая перед журналистами в Белом доме вместе с президентом ФИФА Джанни Инфантино, американский лидер пошутил: «Я могу сыграть. Вижу, какие деньги зарабатывают футболисты. Могу попробовать — я хороший атлет, а мой сын очень хорош в футболе».
Трамп также отметил рост своего сына — 6 футов 9 дюймов (около 205 см) — и пообещал: «Могу надеть шорты, а я в них крайне хорошо смотрюсь, и присоединиться к матчу. Будет очень весело».
В ходе мероприятия было объявлено, что жеребьёвка группового этапа чемпионата мира 2026 года состоится 5 декабря в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне.
В ответ Инфантино подарил Трампу билет на финальный матч чемпионата, который пройдёт 19 июля 2026 года. Президент ФИФА особо подчеркнул, что билет имеет номера 45−47, что символизирует порядковые номера Трампа как президента США.
Читайте материал по теме: Трамп намекнул на приезд Путина в США на чемпионат мира.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.